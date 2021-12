OM vervolgt taxi-passagier voor dood Doris (7), die onder bus terecht kwam

Busdrama Leiden: ‘Moeder gilde naar dochter, achterop haar fiets zat nog een kind’

Ze krijgt het beeld maar niet van haar netvlies, had de eerste uren last van flashbacks en kan maar moeilijk inslapen. Fauve van der Zanden (25) uit Leiden was zaterdag getuige van het drama met het 7-jarige meisje dat overleed nadat ze met haar fietsje onder een bus terecht was gekomen. Volgens de politie maakte het kind een uitwijkmanoeuvre, vermoedelijk vanwege een plotseling openslaand portier van een stilstaande taxi, en kwam ten val. De impact van het ongeluk is groot.

7 juni