Onderzoek UMC’s: Transgenderjongeren kunnen goed zelf beslissen over puberteitsremmers

Transgenderjongeren zijn goed in staat om samen met hun ouders beslissingen te nemen over een omkeerbare interventie met puberteitsremmers.

Dit is de conclusie van een onderzoek van het LUMC Curium en Amsterdam UMC naar wilsbekwaamheid onder transgenderjongeren over een behandeling die de puberteit remt. Het onderzoek werd gisteren gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Pediatrics.



De studie werd uitgevoerd door onderzoekers Lieke Vrouenraets (LUMC), Martine de Vries (LUMC), Annelou de Vries (Amsterdam UMC), Anna van der Miesen (Amsterdam UMC) en Irma Hein (Levvel).

Quote Deze kennis kan helpen om internatio­naal de behandel­stan­daard verder te brengen Lieke Vrouenraets, LUMC

Wilsbekwaam

Aan het onderzoek werkten 74 jongeren tussen de 10 en 18 jaar mee die in behandeling zijn bij een genderkliniek. Negen op de tien van hen bleken na een diagnostiektraject goed in staat te zijn om een weloverwogen beslissing te nemen over het nemen van puberteitsremmers.



Wilsbekwaamheid houdt in de wetenschap in dat iemand een weloverwogen besluit neemt over een behandeling wanneer diegene de informatie over de aandoening en behandeling goed begrijpt.



Bedenktijd

,,Transgenderjongeren nemen vaak op jonge leeftijd een ingrijpende medische beslissing”, reageert onderzoeker Lieke Vrouenraets. ,,Deze studie laat zien dat zij in staat zijn om op jonge leeftijd wilsbekwaam zo’n besluit te nemen. Deze kennis kan helpen om (inter)nationaal de behandelstandaard verder te brengen.”



Het onderzoek stelt dat de mogelijkheid om de puberteit te remmen belangrijk is, omdat dit jongeren bedenktijd geeft over een mogelijke transitie. De remmers zorgen ervoor dat iemands lichaam niet verder verandert in het lichaam van het geslacht dat diegene mogelijk niet wil hebben, zoals borstgroei bij transjongens en baardgroei en een lagere stem bij transmeisjes. Wel moeten zij zich ervan bewust zijn dat puberteitsremmers negatieve impact hebben op onder meer de botopbouw, groei en vruchtbaarheid.

Mocht de jongere uiteindelijk besluiten geen onomkeerbare interventies door te willen maken, kan deze stoppen met de puberteitsremmers. Hierdoor komt de puberteit van de jongere weer op gang, zonder dat er chirurgie of geslachtsbevestigende hormonen aan te pas zijn gekomen. Zo kan de jongere een doorslaggevende beslissing op latere leeftijd maken.