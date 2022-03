Op deze dag doen we in Leiden allemaal het licht uit om sterren te kijken

Het is een project van Daan Roosegaarde waarbij we in Leiden een avond allemaal onze lichten uit doen. Op die manier kunnen we een keer zonder lichtvervuiling écht naar de sterren kijken.

De datum voor het evenement is niet zomaar uitgekozen. De maan staat goed, het is vroeg donker en als we geluk hebben zijn ook Jupiter en Saturnus te zien. Het allerbelangrijkste: het moet natuurlijk helder weer en dus onbewolkt zijn. Als dit niet het geval is wordt het project verplaatst naar een andere dag.

Verbinding

Meta Knol, de directeur van European City of Science, is trots dat deze avond juist dit jaar (het jaar dat Leiden de Europese hoofdstad van de wetenschap is) in onze stad wordt georganiseerd. Ze verheugt zich op een avond vol verwondering.



Knol: ,,Seeing Stars maakt het mogelijk om een nieuwe verbinding met de sterren en elkaar te maken. Een project waarin de hele stad samenwerkt om de lichten uit te doen en de sterren aan. Een project waarin we vragen gaan stellen, sterren tellen en dichter bij de wetenschap komen. We roepen iedereen op om mee te doen, want we dromen ervan om samen naar de sterren te kijken.”