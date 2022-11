Opfrisbeurt voor Polderpark Cronesteyn: voor mens en dier

Vijf jaar cel geëist voor misbruik dochter (8) binnen sm-relatie

Voor het laten misbruiken van haar minderjarige dochter in een sadomasochistische relatie is tegen de 41-jarige Patricia B. uit Beilen en haar 49-jarige minnaar, Gilbert de B. uit Wassenaar, een celstraf van vijf jaar geëist. Het misbruik zou zijn gebeurd in de periode van 2014 tot 2017 in Beilen en Wassenaar. Het meisje was 8 jaar oud toen het begon.

