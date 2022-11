Oprichter speeltuin Stevenshof in Leiden koninklijk onderscheiden

Du Prie kreeg het lintje opgespeld door locoburgemeester Abdelhaq Jermoumi. ,,In de ogen van het stadsbestuur, het speeltuinbestuur, de vele vrijwilligers en de bijna driehonderd leden van de speeltuin en hun kinderen is hij een man uit duizenden die een lintje zeer verdient”, sprak Jermoumi, geciteerd door Sleutelstad. Volgens de locoburgemeester hebben vrijwilligers als Du Prie ervoor gezorgd dat Leiden in 2021 de Jantje Betonprijs won voor meest speelvriendelijke gemeente.

Du Prie was in 1984 een van de oprichters en bedenkers van de speeltuin. Hij was er bijna 40 jaar penningmeester. ‘Jarenlang was hij vooral in de avonden en weekenden actief voor de speeltuin. Als hij er was, kluste hij, maaide het gras, veegde aan of deed inkopen voor de speeltuin’, schrijft de gemeente Leiden. In latere jaren regelde Du Prie de verhuur van het clubgebouw aan derden en hield hij er toezicht.