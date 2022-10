Organisaties verbreken banden met weggestuurde hoogleraar Universiteit Leiden

In elk geval twee organisaties hebben hun banden met de in opspraak geraakte hoogleraar Tim de Zeeuw van de Universiteit Leiden verbroken. Het Max Planck Instituut schrijft woensdagavond geen bewijs te hebben van het wangedrag van de hoogleraar binnen het eigen instituut, maar ‘we vertrouwen op de procedures en conclusies van de Universiteit Leiden in deze zaak’.

De onderzoekinstelling Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) heeft hem de toegang tot alle ESO-gebouwen en vergaderingen verboden. De hoogleraar was van 2007 tot 2017 directeur van ESO. Hij had al geen formele band meer met de instelling, maar nu is ook de toegang tot zijn account ingetrokken, aldus ESO woensdagavond.

Vrouwelijke collega's

Volgens de Universiteit Leiden heeft de hoogleraar zich meerdere jaren schuldig gemaakt aan intimiderend en ongewenst gedrag tegen vrouwelijke collega’s, zo zei de Leidse collegevoorzitter Annetje Ottow dinsdag in NRC. Het Leidsch Dagblad zegt donderdag, na interviews met meerdere vrouwen die met hem gewerkt hebben, dat het een ‘publiek geheim’ was dat De Zeeuw ‘vies en eng’ was.

Bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is De Zeeuw lid van het genootschap van excellente wetenschappers. De organisatie zegt zich te beraden op stappen. ,,We willen hierbij de juiste procedures volgen en hoor en wederhoor toepassen”, vertelt een woordvoerder.

‘We zetten ons in voor een werkomgeving die veilig en professioneel is, waar iedereen wordt behandeld met hoffelijkheid, respect en wederzijds vertrouwen, en waar diversiteit en inclusie worden gewaardeerd , stelt ESO. In wetenschapsblad Science heeft De Zeeuw inmiddels bevestigd dat hij de hoogleraar is die in opspraak is geraakt.

In Science zegt De Zeeuw dat hij ‘op een ouderwetse manier onplezierig en ongeduldig’ was. Hij is het oneens met zijn de universiteit om hem op non-actief te zetten en hem de toegang tot de gebouwen te ontzeggen. Verder zegt hij dat hij nooit mensen pijn had willen doen. ,,Het spijt me dat mensen mijn gedrag als negatief hebben ervaren”, aldus De Zeeuw.