Organisator concert Rolling Stones wil wens terminale Leidenaar alsnog vervullen

Quarantaine

Het is nog onduidelijk wanneer het concert in de Johan Cruijff ArenA kan worden ingehaald. Voorlopig zit Jagger vijf dagen in Amsterdam in quarantaine. Ook een optreden in Bern, later deze week, is afgelast. Het management van The Rolling Stones laat weten ervan uit te gaan dat het concert op 21 juni in Milaan wél doorgaat.