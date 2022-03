Overvaller Leidse avondwinkel aangehouden dankzij DNA-match

De politie is direct na de melding op zoek gegaan naar de verdachte, maar dat leidde in eerste instantie tot niets. Door sporenonderzoek op het mes dat de overvaller had achtergelaten in de winkel, kon een DNA-profiel worden opgesteld. Dat werd vergeleken in een DNA-databank en leverde een match op. De man heeft na zijn aanhouding bekend dat hij de overval heeft gepleegd.