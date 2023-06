Overwegend bewolkte dag in Leiden

UPDATE Hevige buien trekken over regio: straten onder water

Felle buien met onweer en rukwinden trokken vanmiddag en vanavond over het Groene Hart. Meerdere straten in de regio stonden blank door de hevige buien. De brandweer moest meerdere keren in actie komen. In Hazerswoude-Dorp werd besloten om de avondvierdaagse niet door te laten gaan.