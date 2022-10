Pakketbezorger met bus vol pakketten te water in Sassenheim

Farmaceut met Leidse vestiging stopt met voorlopige gratis levering nieuw medicijn

De Franse farmaceut Servier, wiens Nederlandse tak in Leiden gevestigd is, wil niet meer meewerken aan het gebruik om een nieuw medicijn alvast gratis ter beschikking te stellen tot alle procedures zijn doorlopen en er prijsafspraken zijn gemaakt. Dat zegt Marijke Renkens, directeur medische zaken van Servier Nederland, na een bericht in Het Financieele Dagblad.

