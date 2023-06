Parel van Funda: deze Leidse bovenwoning aan de Plantage heeft twee woonkamers

Vermoede­lijk sprake van arbeidsuit­bui­ting bij Indiase restaurant­ke­ten: ‘Matrasje op de grond’

Bij Saravanaa Bhavan, een Indiaas restaurant in Den Haag, is vermoedelijk sprake van arbeidsuitbuiting, meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie. In het pand lag onder meer een matras waar duidelijk iemand sliep en verbleef. En niet alleen bij de vestiging in Den Haag was er van alles mis.