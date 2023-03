Paternotte en Van Meenen stemmen in Leiden

Jan Paternotte woont met zijn vrouw en twee dochters in Leiden. Paternotte heeft zelfbeschikking hoog in het vaandel staan. Sinds 2002 is hij fractievoorzitter in de Tweede Kamer. ‘Gelijke rechten voor vrouwen vraagt ook juist de inzet van mannen’, aldus de fractievoorzitter van D66. Zo is de initiatiefwet voor het afschaffen van de verplichte 5 dagen bedenktijd in de eerste vijf maanden dat hij werkzaam was als fractievoorzitter aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste kamer. Ook stemde de Tweede en Eerste Kamer voor het beschikbaar stellen van de abortuspil bij de huisarts en gaat Jan aan de slag met twee initiatiefwetten rondom embryowetgeving.