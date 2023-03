Persoon lichtgewond bij steekincident in asielzoekerscentrum Leiden

Basketbal: Jolly Jumpers sluit reguliere competitie af met nederlaag bij Grasshop­pers

Voor Jolly Jumpers zit de reguliere competitie in de eredivisie er op. In het laatste duel bij Grasshoppers stond er niets meer op het spel. Jolly Jumpers verloor met 65-55 en blijft vierde op de ranglijst, Grasshoppers gaat als de nummer twee de play-offs in.