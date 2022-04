Poging tot inbraak bij Mart Hoogkamer tijdens concert in Ahoy

,,De inbraakpoging gebeurde op een moment dat hij niet thuis was", reageert het management van Hoogkamer. ,,Verder mag ik er weinig over zeggen, omdat hij momenteel over het incident in gesprek is met de politie.” Aan de beelden is te zien dat de inbraakpoging op 9 april laat plaatsvond. Die avond stond de zanger voor de tweede dag op rij op het podium van Ahoy Rotterdam.

In de video is te zien dat één in het zwart geklede persoon en één persoon in een groene jas beiden gemaskerd voor een deur in de tuin staan. Op een gegeven moment sprinten zij, met een koevoet nog in de hand, weg en klimmen een schutting op.



De beelden die Hoogkamer vandaag deelde zijn afkomstig van zijn eigen beveiligingscamera. Op sociale media bedankt hij de beveiliging van het complex waarin hij woont. ‘Top dat zij zo alert zijn', aldus de zanger. Onder meer Britt Dekker, Davina Michelle en Tim Douwsma reageerden geschokt op de video.



Het is een week vol pieken en dalen voor de Leidse zanger. Afgelopen zondag sleepte hij in de categorie Hollands nog een Edison in de wacht.