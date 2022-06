Poging tot overval autobedrijf in Leiderdorp

Auto knalt tegen hek op brug en belandt op zijkant in Leiden, niemand gewond

Een auto is vandaag op z‘n kant gegaan op de Wilhelminabrug in Leiden. De bestuurder reed vanaf de Kanaalweg rechtsaf de brug op en verloor daarbij de macht over het stuur en knalde tegen het hek van de brug aan. De automobilist kwam met de schrik vrij.

31 mei