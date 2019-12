Politie houdt Leidenaar aan vanwege aanranding

De politie heeft vandaag een 21-jarige Leidenaar aangehouden die onder andere wordt verdacht van een aanranding op woensdag 4 december in de Leidse Doelensteeg. Er wordt nog onderzocht of de man verantwoordelijk is voor de andere zedenincidenten die in Leiden hebben plaatsgevonden.