Politie houdt verkeerscontrole langs A4 en N11 bij Leiden

Drugswo­ning Kappakade jaar dicht: harddrugs, hennep en wapens

Een woning aan de Kappakade in Leiden is dinsdag gesloten op last van burgemeester Lenferink. Bij een huiszoeking eind maart werden harddrugs, een hennepkwekerij en wapens gevonden. Vanwege overtredingen van de Opiumwet heeft de burgemeester nu besloten dat het pand voor een jaar gesloten blijft.

17 mei