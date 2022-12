Politie Leiden vindt 35 kilo illegaal vuurwerk in woning: ‘Super gevaarlijk!’

Het vuurwerk is meegenomen en zal worden vernietigd. Volgens de politie neemt de handel in zwaar vuurwerk met de kracht van een explosief toe. ,,Jaarlijks raken er tientallen mensen gewond door illegaal vuurwerk en de opslag van grote hoeveelheden op een plek die niet aan de veiligheidseisen voldoet kan zorgen voor ontploffing of een grote brand, super gevaarlijk dus!”, alarmeert de politie op sociale media.

Volgens de politie zijn er meerdere signalen die mogelijk wijzen op illegale vuurwerkopslag. Zoals een grote hoeveelheid dozen in de schuur/woning/kelder/garagebox, zonder dat er sprake is van een verhuizing. Veel aanloop van onbekende personen die op verschillende momenten komen en kort blijven. Regelmatig afsteken van vuurwerk in de buurt van de woning of schuur of veelvuldig afsteken van knalvuurwerk. Tot slot als er in de avond of nacht activiteiten bij een woning of schuur plaatsvinden.