Politie toont beelden van brandstichting bakkerij Dali in Leiden

Leidse museum­nacht 2022 gaat weer 'normaal' door: dit is wanneer en deze musea doen mee

Het is altijd een magische belevenis: de Leidse museumnacht. Na twee online edities is het dit jaar eindelijk weer tijd voor een normale versie en daar is iedereen maar wat blij mee. Op 28 mei is het zover. En spoiler: de ouderwetse gezellige afterparty is ook terug.

17 april