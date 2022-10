Politie vangt zwaan met hulp van automobilist op N206

Hondeneige­naar Leiderdorp gewond en geboeid afgevoerd nadat brandweer deur openzaagt, hond in beslag genomen

Bij een incident aan de Godfried Bomansstraat in Leiderdorp is gisteren een bewoner gewond afgevoerd. De politie nam hierbij ook zijn hond in beslag, die door buurtbewoners ‘zeer gevaarlijk’ werd genoemd.

24 september