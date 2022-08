Politie waarschuwt voor stukjes gefrituurde spons in Roomburgerpark: ‘Pas op voor uw honden’

Gemeente Vught waarschuwt voor gebakken sponzen, maar die bestaan helemaal niet

VUGHT - Hondeneigenaren en kattenliefhebbers in de Vughtse Grote Zeeheldenbuurt moesten afgelopen week goed op hun huisdier letten. Volgens de gemeente waren op donderdag en vrijdag in de buurt gebakken sponzen gevonden. Deze worden gebakken in frituurvet, zodat dieren er graag een hapje uit nemen. Levensgevaarlijk, want in de maag zetten sponzen uit. Alleen: gebakken sponzen bestaan helemaal niet.

