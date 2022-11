Politiewagen op weg naar reanimatie betrokken bij ongeval in Voorhout

Organisa­ties verbreken banden met weggestuur­de hoogleraar Universi­teit Leiden

In elk geval twee organisaties hebben hun banden met de in opspraak geraakte hoogleraar Tim de Zeeuw van de Universiteit Leiden verbroken. Het Max Planck Instituut schrijft woensdagavond geen bewijs te hebben van het wangedrag van de hoogleraar binnen het eigen instituut, maar ‘we vertrouwen op de procedures en conclusies van de Universiteit Leiden in deze zaak’.

27 oktober