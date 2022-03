Regenboogkunstwerk in Leiden beklad, COC wil in gesprek met de daders

COC Leiden voorzitter Debbie Helaha was geschokt toen ze bericht kreeg van de beklading. ,,Dit is vandalisme en we vinden het verschrikkelijk dat dit is gebeurt.‘’ Ze heeft wel een idee uit welke hoek de actie komt. ,,Afgaande op de tekst vermoeden we dat het uit de links anarchistische hoek komt. Maar het kan ook uit een heel andere hoek komen natuurlijk.‘’ Op het standbeeld zijn teksten geklad als: ‘Queer Liberation, not rainbow capitalism’ en Trans power.’