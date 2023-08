Legendari­sche Earth & Fire van zangeres Jerney Kaagman is weer terug, maar dan wel als tribute­band

De legendarische popformatie Earth & Fire uit Voorburg mag zich scharen in het rijtje van U2, Pink Floyd, The Eagles, ABBA en Queen. Het is een eer die doorgaans slechts voorbehouden is aan de allergrootste internationale acts uit de popmuziek: een eigen tributeband. De groep Memories of Earth & Fire maakt zondag zijn debuut in de Markiezenhof in Bergen op Zoom.