Vliegende start voor jongeren die ontmoe­tings­plek willen: al meer dan 1000 euro opgehaald

De crowdfunding-actie voor een skatebaan in Woubrugge kent een vliegende start. De groep had zich ten doel gesteld minimaal 2000 euro bijeen te brengen. ‘Er is al meer dan de helft van dit bedrag is opgehaald, en dat is keurig.’