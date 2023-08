Regisseur en toneelschrijver Karst Woudstra op 76-jarige leeftijd overleden

twee minuten met Vijverpop groeide zo hard dat het feest nu twee dagen naast een andere vijver is

Artiesten uit de regio die optreden tijdens een festival naast een vijver. Inmiddels is festival Vijverpop zo gegroeid dat het pleintje aan het water in een winkelcentrum is ingeruild voor het veel grotere Nicolaasplein bij de Grote Dobbe. Bedenker Etiënne Bakker zag het feest uitgroeien tot tweedaags festival. Komend weekend is het weer tijd voor het gratis festival Vijverpop.