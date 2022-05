Rekenkamer Leiden en Leiderdorp onderzoekt kosten voor vernieuwing riool

Vrouw opgesloten in badkamer tijdens inbraak Leiderdorp

In een woning aan het Essenpark in Leiderdorp is in de vroege ochtend van vrijdag 15 april ingebroken. Tijdens de inbraak is de bewoonster van de woning enige tijd opgesloten in haar huis door de verdachte. De politie is op zoek naar getuigen.

