Rembrandt-beeld in Leids museum is met 28 micrometer ‘kleinste kunstwerk ter wereld’

Het is volgens beeldhouwer Jeroen Spijker het kleinste kunstwerk ter wereld: een beeld van kunstenaar Rembrandt van Rijn dat sinds vandaag in museum De Lakenhal in Leiden staat.

Het beeld is 28 micrometer (een duizendste millimeter) hoog, dat is ongeveer een derde van de dikte van een mensenhaar. Met het blote oog is het beeld dan ook niet te zien. Alleen met een speciale elektronenmicroscoop is het beeldje in het laboratorium wel te zien.

Het beeldje is met een 3D-printer gemaakt en bestaat uit polymeer. De basis voor het kunstwerk is een bronzen beeld van Rembrandt dat Spijker eerder maakte. Dat beeld is gescand en daarna zo klein mogelijk gemaakt met de 3D-printer.

,,Ik wilde een beeld realiseren dat ik nog kon accepteren als een kunstwerk met mijn signatuur”, zegt Spijker. ,,Het is nu herkenbaar als menselijke figuur met een hoed in de ene hand en een schildersdoek in de andere. Nog kleiner zou te veel vervormingen opleveren.”

Microboot

Spijker werkte samen met twee wetenschappers van de Universiteit Leiden. Voor de universiteit was dit niet het eerste microkunstwerk. In 2020 werd met dezelfde 3D-printer een boot gemaakt van 30 micrometer, die zelfs nog kon varen ook.

Voor de universiteit geven de microscopische kunstwerken ook wetenschappelijke inzichten. ,,Met het Rembrandt-project leren we wat de grenzen van onze apparaten zijn,” zegt natuurkundige Rachel Doherty. ,,Hoe klein kunnen we printen?” Doherty doet onderzoek naar zogeheten microzwemmers, microscopisch kleine deeltjes die zelfstandig door een vloeistof bewegen.

Het Rembrandt-kunstwerk is tot 31 juli ‘te zien’ en staat in de zaal waar ook de schilderijen van Rembrandt hangen. Daar wordt ook een korte film over het maakproces getoond.