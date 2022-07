Reuzenpenisplant na tien jaar weer in bloei in Hortus Leiden

De reuzenpenisplant staat voor het eerst in ruim tien jaar weer in bloei in de Hortus botanicus Leiden. De eerste dag verspreidt de kelk een geur van rottend vlees om zo vliegen aan te trekken. Daarna bloeit hij nog een dag zonder geur, vertelt Rogier van Vugt, botanicus en hoofd horticultuur bij de Hortus.

De zogenoemde Amorphophallus titanum, letterlijk vertaald ‘gigantische vormloze penis’, is meer dan twee meter groot, exclusief de pot. ,,Een veel lompere plant. Echt een monster”, omschrijft Van Vugt. In oktober stond een kleinere, maar zeldzamere penisplant voor het eerst sinds 24 jaar in Nederland in bloei. ,,Die was iets minder spectaculair door zijn grootte, maar wel heel bijzonder.”

(Tekst gaat verder onder de post)

Vanavond wordt de Amorphophallus titanum bestoven met het stuifmeel dat Hortus van een botanische tuin in België heeft gekregen. ,,En met een beetje geluk bloeit over een maand nog een andere reuzenpenisplant hier bij ons. Dan bestuiven we die tweede plant weer met het stuifmeel dat we uit deze kelk halen.” In de natuur verspreiden vliegen of kevers het stuifmeel naar andere penisplanten, die aangetrokken worden door de geur.

Rottend vlees

De penetrante stank is voor bezoekers overigens geen reden om niet op bezoek te gaan bij de plant, vertelt Van Vugt. ,,Het is een nepgeur, er ligt niet echt rottend vlees. Het is dus vergelijkbaar met de geur van rozen, alleen dan vinden we dat dit niet lekker ruikt. We zien dat mensen het vaak leuk vinden om eens mee te maken.”

Oorspronkelijk komt de reuzenpenisplant uit de regenwouden van West-Sumatra. De plant wordt bedreigd, omdat het natuurlijke leefgebied zwaar onder druk staat. ,,Alle botanische tuinen kunnen als dat nodig is zaden produceren door planten in de tuinen te bestuiven. Als de reuzenpenisplant dus ooit uitsterft in het wild, kan hij binnen korte tijd weer terug zijn in de natuur”, vertelt Van Vugt. ,,Maar zolang hij er staat, laten we hem met rust, zonder menselijke bemoeienis.”