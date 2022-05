Ruim 1,1 miljoen mensen bezochten dit jaar Keukenhof: ‘Onze verwachtingen zijn overtroffen’

Grote drukte in Bollen­streek bij bloemencor­so

Bij het traditionele bloemencorso is het zaterdag superdruk, meldt de organisatie. Naar schatting een miljoen mensen zijn op de optocht in de Bollenstreek afgekomen. In de dorpen waar het corso doorheen trekt is veel publiek op de been, maar ook tussen de dorpen trekt de stoet veel bekijks.

23 april