Ruim 400 inschrijvingen voor plek op kermis tijdens Leidens Ontzet

Veel dagjesmen­sen in natuurge­bie­den en Keukenhof uitver­kocht: ‘Drukte verspreidt zich meer’

In diverse natuurgebieden is het “gezellig druk” volgens een woordvoerster van Staatsbosbeheer, maar nergens ontstaan daardoor problemen. Onverwacht druk was het in bloemenpark Keukenhof. Het park in Lisse trok tijdens de paasdagen 35.000 bezoekers en was daarmee helemaal uitverkocht.

18 april