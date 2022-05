Sleutel stadhuis Leiden overgedragen na verbouwing, begin juli deels in gebruik

Het stadhuis is sinds begin 2020 dicht geweest en wordt vanaf begin juli dit jaar weer in gebruik genomen. In het vernieuwde stadhuis is een publiek toegankelijke binnentuin aangelegd. Ook gaat de Trouwzaal in oktober weer open en is er een openbare ontmoetingsruimte gecreëerd voor initiatieven vanuit de stad. Het hele gebouw is duurzaam en toekomstbestendig gemaakt.



Er zijn nog werkzaamheden aan de gang bij de raadzaal. Daar worden onder meer het klokkenspel en de toren gerenoveerd. De eerste raadsvergadering in het stadhuis staat gepland op 8 september.