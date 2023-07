Stiltebijeenkomst in kerk Leiden na dodelijke steekpartij bezocht door zo’n 1000 mensen

Met video Dodelijke steekpar­tij Leiden: ‘Aanvaller is cliënt van een van de organisa­ties in het pand’

Bij een steekpartij in hartje Leiden is vrijdagochtend een 66-jarige man overleden. Twee anderen raakten gewond. Na een urenlange klopjacht kon een arrestatieteam van de politie 's middags een verdachte aanhouden. Volgens het Diaconaal Centrum De Bakkerij gaat het om een cliënt van een van de organisaties in het pand.