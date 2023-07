Storing Wilhelminabrug Leiden, verkeer staat vast

Dat wordt omrijden: deze Leidse brug is deze zomer twee maanden dicht

We leren in Leiden zo langzamerhand goed omgaan met wegwerkzaamheden en omleidingen, want het zijn er nog al wat. Toch is het nooit fijn als je om moet rijden. Zeker niet als je er niet op voorbereid bent. Wie niet van heel onaangename verrassingen houdt, kan deze maar beter even in de agenda noteren: de Wilhelminabrug is deze zomer twee maanden dicht.