Studentenvereniging Minerva annuleert skireis na ‘drogeringen’

Volgens studenten van verschillende studentenverenigingen is de après-ski-hut bar het toneel van drogeringen met GHB en heerst er een onveilige dreigende sfeer van personeel en beveiligers. ,,De ophef is groot en het speelt enorm onder onze leden. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Maar we konden niet garanderen dat wat de andere studenten gebeurd is niet bij ons zou gebeuren. Bottom line is voor ons dat de veiligheid van de leden voorop staat.‘’