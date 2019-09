Supporters van Quick Boys moeten met de bus naar de derby tegen vv Katwijk

Huurders van Het Anker hoeven niet bang te zijn zomaar op straat te staan

30 augustus Nog langer op de oude voet doorgaan met dorpshuis Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk is financieel niet verantwoord, vandaar dat de huur per 2020 is opgezegd. Maar de gemeente zal de huurders zonodig helpen vervangend onderdak te vinden.