‘Taxichauffeur weggereden nadat hij inreed op verkeersregelaar bij Keukenhof’

Drugslab­zaak voor de vijfde keer uitgesteld, officier is geïrri­teerd

Voor de vijfde keer is de strafzaak tegen drie Leidenaars, die verdacht worden van drugsmakelijk in een loods in Hoogmade uitgesteld. Dit tot grote ergernis van het openbaar ministerie. Dat meldt het Leidsch Dagblad.

29 april