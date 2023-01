Tentoonstelling Leids wetenschapsmuseum over Antoni van Leeuwenhoek

De tentoonstelling Onvoorstelbaar is het begin van het Antoni van Leeuwenhoek-jaar, meldt het museum. Het museum in het centrum van Leiden stelt vanaf april onder meer vijf microscopen tentoon die zijn gemaakt door Van Leeuwenhoek. In totaal zijn er elf bewaard gebleven van de duizenden die Van Leeuwenhoek ooit maakte. Verder zijn er tekeningen, brieven en notities van Van Leeuwenhoek te zien, is er aandacht voor de ontwikkeling van de microscoop in de afgelopen 350 jaar en wordt uitgelegd hoe met een microscoop gewerkt kan worden.

In de loop van het jaar wordt ook een prijs uitgereikt in Boerhaave. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie kent iedere tien jaar een prijs toe voor baanbrekend werk in de microbiologie. De laatste was in 2015, maar speciaal voor het Antoni van Leeuwenhoek-jaar wordt er in 2023 weer een uitgereikt.