Tien woningen aan Truus Wijsmullerpad ontruimd wegens gaslek

Tien woningen aan het Truus Wijsmullerpad in Leiden zijn in de nacht van dinsdag op woensdag ontruimd wegens een gaslek. De bewoners zijn voorlopig ondergebracht bij een van de huizen in de directe omgeving, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.