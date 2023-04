Treinen tussen Leiden en Haarlem rijden weer na ongeluk Voorschoten

De wijkagent Wijkagent had zich zijn eerste werkdag en verjaardag anders voorge­steld: oude bekende ligt dood in woning

Het is een bijzondere dag: ik ben net bevorderd en start vandaag als wijkagent in een nieuw gebied. Bovendien is het ook nog eens mijn verjaardag. Terwijl ik samen met mijn collega rustig mijn nieuwe werkgebied verken, krijgt de dag die zo feestelijk was begonnen ineens een heel andere wending.