Tulp ter ere van Els Borst naar buiten gebracht, eerste exemplaren worden in Leiden uitgereikt

De NVVE wil met de tulp het gedachtegoed van Borst helpen ‘voortplanten’. Haar dochter neemt vanavond in het Leidse Rijksmuseum Boerhaave de eerste tulpenbollen in ontvangst en overdag worden die op straat uitgedeeld in Alkmaar, Leiden, Eindhoven en Zwolle. In het museum is ‘s avonds ook een gesprek over het bespreekbaar maken van een vrijwillig levenseinde bij artsen. Onder meer Hedy d’Ancona en huisarts-onderzoeker Eva Bolt schuiven daarbij aan.