Twee aanhoudingen na mislukte gewapende overval pompstation Leiden

Video Agenten gewond na ruzie in woning: vier personen aangehou­den

Bij een ruzie in een woning aan de Gravin Juliana van Stolberglaan in Leidschendam zijn vrijdagavond drie agenten gewond geraakt. De politie hield in eerste instantie vier verdachten aan, waarvan één na ondervraging weer vrij was om te gaan. Bij de aanhouding liepen ook twee verdachten verwondingen op.

12 maart