Twee aanhoudingen om dode vrouw in woning Alphen aan den Rijn

Brandweer bevrijdt opgesloten ambulance­per­so­neel uit lift in Sassenheim

Ambulancepersoneel dat uitrukte voor een medische noodsituatie is in de nacht van maandag op dinsdag vast komen te zitten in de lift van een appartementencomplex aan de Maximalaan in Sassenheim. Dat meldt Leidsch Dagblad.

11 oktober