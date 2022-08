Twee gewonden bij botsing tussen scooter en fietser op kruispunt in Leiden

Verbod op verkoop lachgas in de horeca tijdens Leidens Ontzet

Tijdens Leidens Ontzet mag er geen lachgas verkocht worden in de horeca. Dat heeft burgemeester Lenferink besloten. Van 1 oktober 16.00 uur tot 4 oktober 06.00 uur is het verboden om lachgas te verkopen binnen de singels en in het stationsgebied in Leiden.

19 augustus