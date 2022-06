Twee loodsen afgebrand bij grote brand op bouwterrein in Leiden

Leidenaar Gegard Mousasi krijgt rake klappen van Johnny Eblen en is wereldti­tel kwijt

Gegard Mousasi is zijn wereldtitel in het middengewicht kwijt. De wereldkampioen uit Leiden redde het in de Mohegan Sun Arena in Uncasville (Connecticut) niet tegen Johnny Eblen en verloor na een unanieme beslissing (50-45, 50-45, 50-45).

