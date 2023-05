Universiteit Leiden deels ontruimd wegens brand in transformatorhuis

Moordcom­plot of woningover­val? Echtgenote Latifa: ‘Ik heb niets te maken met de dood van Mimoun’

De rechtszaak die draait om de moord op Mimoun Bergoual (66) uit Oud Ade, is vanochtend van start gegaan in de rechtbank in Den Haag. Verdachte Latifa T. (40) blijft ontkennen dat ze haar echtgenoot om het leven heeft gebracht of daar opdracht toe heeft gegeven.