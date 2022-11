Universiteit Leiden hangt schilderij van rokende mannen tijdelijk terug

Het huidige college van bestuur heeft nog geen besluit over het schilderij van kunstenaar Rein Dool genomen. ‘We zien de actie als een startpunt voor een inhoudelijke discussie, maar we maken nu even pas op de plaats. We zullen het werk tijdelijk weer terughangen’, belooft het op de site van de universiteit.

De verwijdering zou ‘een actie met een knipoog maar ook met een serieuze ondertoon’ zijn geweest. ‘Een divers samengestelde commissie’ kan gaan uitzoeken wat de beste aanpak is om het werk ‘beter tot zijn recht te laten komen’, wordt nu gezegd.

Op het schilderij staan ‘zeer gewaardeerde oud-bestuurders van onze universiteit en het schilderij geeft een uniek, historisch tijdsbeeld weer’, zo gaat het verder op de site. ‘Het is een indrukwekkend kunstwerk en we zijn trots op de bestuurders van toen die erop staan afgebeeld. Daar doet de actie niets aan af.’ Er was echter al ‘langere tijd’ discussie over dit schilderij. Niet iedereen voelt zich erdoor ‘gerepresenteerd’ en context ontbrak ook, zo wordt uitgelegd.

Kamervragen

Over het doek in een van de vergaderzalen van het Academiegebouw werd vorige week geklaagd door een PhD-kandidate. Rechtendecaan Joanne van der Leun reageerde daarop op Twitter dat er veel discussie is geweest over het schilderij en dat het waar betreft weg mag. ‘En ik verwacht dat het snel zal worden verwijderd. Het grootste deel van mijn carrière bracht ik door in kamers met mannen en schilderijen van mannen. Verder haat ik de rook, ook als het slechts geschilderd is.’ De dag erna werd het schilderij verwijderd.

De verwijdering leidde tot de nodige commotie. Kamerlid Martin Bosma (PVV) stelde er vragen over aan staatssecretaris Gunay Uslu voor Cultuur. Bosma, die sprak van het ‘verlangen om de geschiedenis te veranderen’, vroeg waarom ze het niet gewoon opnam voor de vrijheid van kunstenaars, die volgens hem ‘fundamentele verdediging’ verdient. ,,Dat doe ik wel”, aldus de bewindsvrouw, maar de affaire in Leiden ‘is aan de universiteit zelf’. Van de discussie kunnen we ook leren en we kunnen er in elk geval aan zien hoe kunst ons kan doen nadenken, vindt Uslu.

Cohen

Kunstenaar Rein Dool noemde de reden van het weghalen van het schilderij ‘heel bekrompen’. Hij noemt het werk een spiegel van de tijd. ,,Het schilderij herinnert aan die tijd.” Hoewel hij de situatie rond het schilderij ‘jammer’ noemt, vindt hij het ‘ergens ook wel leuk’. ,,Ik heb nog nooit zoveel aandacht voor dit schilderij gehad.”

Job Cohen, voormalig PvdA-leider en en zoon van de geportretteerde rector Dolf Cohen, schreef samen met zijn broer Floris een brief waarin hij het college van bestuur aanbood om een college te komen geven over de context van het schilderij. In de brief, gepubliceerd door universiteitsblad Mare, schrijft Cohen dat het schilderij ‘niet alleen een fraai inzicht in de toenmalige tijdgeest, maar op even fraaie wijze de geest gevangen [heeft] waarmee de toenmalige Rector Magnificus zijn ambt in dat College vervulde.’

