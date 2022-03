Universiteit Leiden naar oude V&D in centrum van Den Haag

13 goals in een uur, in Waddinx­veen arriveert arbiter te laat na ongeval en dit gebeurde er nog meer op de velden

De prijs lag voor het grijpen, maar zaterdagmiddag viel er niets te vieren voor ARC. Na zeven opeenvolgende zeges liet de hoofdklasser het (vooralsnog) na om periodekampioen te worden. Toeschouwers bij de wedstrijd Stolwijk-Cabauw hadden zaterdag amper tijd om met hun ogen te knipperen. In 52 minuten vielen daar liefst dertien treffers. Hieronder leest u alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.

