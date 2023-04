Universiteitscomplex Leiden ontruimd vanwege brand

Mijn Paleisje Hij werd net geen surfprof, toch zal Pat Schevenin­gen niet snel verlaten: ‘Connectie met zee belangrijk’

Pat Smith is een Scheveninger in hart en nieren. Geboren en getogen in, en zeer waarschijnlijk ook niet meer weg te krijgen uit deze kustplaats. Daarvoor is de aantrekkingskracht van het zoute water te groot. ,,Wat we hier in Den Haag hebben is echt uniek. Andere grote steden hebben ringwegen, wij hebben de zee.”