Van Riessen grijpt op WK baanwielrennen naast brons op sprint

Leidse Van Riessen naar halve finales sprint bij WK baanwiel­ren­nen

Laurine van Riessen uit Leiden heeft zich donderdag bij de WK baanwielrennen in Frankrijk geplaatst voor de halve finales op de sprint. Van Riessen was in de kwartfinales in twee heats te sterk voor de Duitse Pauline Sophie Grabosch.

13 oktober